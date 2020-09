Brad Pitt fidanzata | lei è giovanissima e somiglia alla Jolie | FOTO

(Di martedì 22 settembre 2020) Voci di gossip. L’attore di Hollywood trova una nuova bellissima con cui condividere la propria vita. E lanon approva. Da molti viene indicata come ladi. Lei è la 27enne tedesca Nicole Poturalski e la stampa di gossip riferisce che l’attore 56enne ne è rimasto totalmente folgorato. … L'articololei èè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Jennifer Aniston e Brad Pitt, la reunion a 15 anni dal divorzio: 'Ciao, tesoro' - Bgbarby0 : @GabrieleGalant7 @MeNeFrego___ Ha parlato Brad Pitt?? Semmai poi, a cosa ti riferisci??? Ad una camicia??? Ad un busto… - generacomplotti : RT @RevenewsI: Smentita la notizia della partecipazione a un progetto cinematografico di #BradPitt e #HarryStyles: si tratta di una fake ne… - LT38 : RT @vogue_italia: Tutte le foto di Brad Pitt x Brioni. - Brunaaaaasilva : RT @Sunflowervl27: Io come Julia Roberts appena ho visto Jennifer Aniston e Brad Pitt insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt

Sarà Jennifer Aniston (nella serie è Rachel Green) ad avere maggior successo dopo l’esperienza Friends, grazie anche al matrimonio con il noto attore Brad Pitt, da cui poi si separerà. Elemento ...Sono stati gli Emmy di West Wing, ma anche quelli di Will and Grace, i Soprano e i Simpson. E guardate che celebrità in passerella: altri tempi, signora mia Gli Emmy di quest’anno hanno due vincitori ...