Boss scarcerati, Pasquale Zagaria torna in cella. Il giudice di Sorveglianza: “Condizioni mediche tranquillizzanti” (Di martedì 22 settembre 2020) “Non si ravvisano, allo stato, le condizioni per la proroga della misura domiciliare, anche concentrandosi esclusivamente sul profilo medico sanitario che appare, in tutta evidenza, tranquillizzante, sia in punto prognostico sia in relazione alla tutela del diritto alla salute, assolutamente preservabile anche in detenzione carceraria”. Questa la riflessione del magistrato di Sorveglianza di Brescia, Alessandro Zaniboni, nel provvedimento con cui ha respinto “la proposta di proroga del differimento della esecuzione della pena concesso nelle forme della detenzione domiciliare” a Pasquale Zagaria, ergastolano e fratello del capoclan dei Casalesi Michele, scarcerato ad aprile e trasferito stamani nel carcere milanese di Opera. “Anche dalla recente relazione sanitaria” del 17 settembre, scrive il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) “Non si ravvisano, allo stato, le condizioni per la proroga della misura domiciliare, anche concentrandosi esclusivamente sul profilo medico sanitario che appare, in tutta evidenza, tranquillizzante, sia in punto prognostico sia in relazione alla tutela del diritto alla salute, assolutamente preservabile anche in detenzione carceraria”. Questa la riflessione del magistrato didi Brescia, Alessandro Zaniboni, nel provvedimento con cui ha respinto “la proposta di proroga del differimento della esecuzione della pena concesso nelle forme della detenzione domiciliare” a, ergastolano e fratello del capoclan dei Casalesi Michele, scarcerato ad aprile e trasferito stamani nel carcere milanese di Opera. “Anche dalla recente relazione sanitaria” del 17 settembre, scrive il ...

