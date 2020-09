Bosnia Italia, le formazioni ufficiali: Girelli e Sabatino in attacco (Di martedì 22 settembre 2020) Ecco gli schieramenti ufficiali del match tra Bosnia e Italia, valido per le qualificazioni agli Europei Femminili del 2022 Bosnia (4-3-3): E. Hasanbegovic; Bektas, M. Hasanbegovic, Vujadin, Krso; Grebenar, Kapetanovic, Velagic; Gacanica, Damjanovic, Gavric. A disposizione: Gvozderac, Kundic, Simic, Hamzic, Sakotic, Krajsumovic, Jelcic, Milinkovic, Milovic, Hrelja, Haracic, Hasic. CT: Huren Italia (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Tortelli, Linari, Boattin; Galli, Mascarello, Rosucci, Bonansea; Girelli, Sabatino. A disposizione: Schroffenegger, Durante, Bergamaschi, Di Guglielmo, Fusetti, Tucceri Cimini, Prugna, Caruso, Tarenzi, Glionna, Polli, Giacinti. CT: Bertolini Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Ecco gli schieramentidel match tra, valido per le qualificazioni agli Europei Femminili del 2022(4-3-3): E. Hasanbegovic; Bektas, M. Hasanbegovic, Vujadin, Krso; Grebenar, Kapetanovic, Velagic; Gacanica, Damjanovic, Gavric. A disposizione: Gvozderac, Kundic, Simic, Hamzic, Sakotic, Krajsumovic, Jelcic, Milinkovic, Milovic, Hrelja, Haracic, Hasic. CT: Huren(4-4-2): Giuliani; Bartoli, Tortelli, Linari, Boattin; Galli, Mascarello, Rosucci, Bonansea;. A disposizione: Schroffenegger, Durante, Bergamaschi, Di Guglielmo, Fusetti, Tucceri Cimini, Prugna, Caruso, Tarenzi, Glionna, Polli, Giacinti. CT: Bertolini Leggi su Calcionews24.com

