Bollettino oggi 22 settembre: contagi, morti e guariti regione per regione (Di martedì 22 settembre 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a martedì 22 settembre. Il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha diramato il nuovo Bollettino con i dati odierni aggiornati per quanto riguarda l’analisi della curva epidemiologica. oggi registriamo 1.392 nuovi contagi, 14 morti, 967 guariti, 87.303 tamponi con un totale di 239 (+7) attualmente ricoverati in terapia intensiva. In totale si contano attualmente 45.489 (+410) positivi, mentre i ricoverati negli altri reparti sono 2.604 (+129). ECCO IL Bollettino, regione PER ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Ecco ildell’emergenza coronavirus,per, aggiornato a martedì 22. Il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha diramato il nuovocon i dati odierni aggiornati per quanto riguarda l’analisi della curva epidemiologica.registriamo 1.392 nuovi, 14, 967, 87.303 tamponi con un totale di 239 (+7) attualmente ricoverati in terapia intensiva. In totale si contano attualmente 45.489 (+410) positivi, mentre i ricoverati negli altri reparti sono 2.604 (+129). ECCO ILPER ...

SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid19 - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - MassimoChiaram7 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, 1.392 nuovi casi e 14 morti in 24 ore: il bollettino del 22 se... - JohSogos : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 22 settembre: 1392 positivi e 14 morti - AlexTheMod : Costante e inesorabile.. Coronavirus, il bollettino di oggi 22 settembre: 1392 positivi e 14 morti -