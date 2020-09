Bolletta telefono mensile e come difendersi: vale il diritto di recesso? (Di martedì 22 settembre 2020) Negli ultimi tempi ha tenuto banco lo scontro tra Agcom, società telefoniche e associazioni dei consumatori. Tema cruciale è stata la fatturazione sui 28 giorni dei consumi telefonici. Una vera e propria guerra – iniziata nel 2016 – con ricorsi al Tar, appelli e delibere revocate, che – in verità – ancora oggi non sembra essersi avviata del tutto ad una conclusione. Infatti, ora si affaccia un nuovo caso che delineerebbe un comportamento illegittimo dell’azienda telefonica. Facciamo allora il punto della situazione e vediamo più da vicino la questione Bolletta telefono illegittima e come può l’utente tutelarsi. Se ti interessa saperne di più sul rischio di pignoramento telefono e cosa dice la legge sul punto, clicca ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 settembre 2020) Negli ultimi tempi ha tenuto banco lo scontro tra Agcom, società telefoniche e associazioni dei consumatori. Tema cruciale è stata la fatturazione sui 28 giorni dei consumi telefonici. Una vera e propria guerra – iniziata nel 2016 – con ricorsi al Tar, appelli e delibere revocate, che – in verità – ancora oggi non sembra essersi avviata del tutto ad una conclusione. Infatti, ora si affaccia un nuovo caso che delineerebbe un comportamento illegittimo dell’azienda telefonica. Facciamo allora il punto della situazione e vediamo più da vicino la questioneillegittima epuò l’utente tutelarsi. Se ti interessa saperne di più sul rischio di pignoramentoe cosa dice la legge sul punto, clicca ...

Truffe Call Center: attenzione alle chiamate internazionali

Rimanere coinvolti in una truffa telefonica è sempre più facile: oramai basta una semplice risposta disinvolta ad una telefonata per vedere il proprio credito telefonico esaurito o ancora ritrovarsi c ...

