BMW - Tutti i dettagli tecnici delle nuove M3 e M4

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 23 settembre 2020) La BMW presenta leM3 e M4, sciogliendo così le riserve su due dei modelli più attesi dagli appassionati e più chiacchierati degli ultimi mesi. La netta evoluzione stilistica va di pari passo con una piccola rivoluzione tecnica legata all'introduzione della trazione integrale, inoltre il bacino di clienti potenziali si allarga notevolmente con l'arrivo della M3 Touring, mai proposta ufficialmente in precedenza. Il lancio sul mercato di berlina e coupé è previsto per marzo 2021 con prezzi a partire da 95.900 euro, mentre le versioni a trazione integrale saranno disponibili dall'estate. Per la Touring non sono ancora stati forniti idel lancio commerciale e lo stesso vale per la Cabriolet, della quale non esiste ancora la variante standard della Serie 4. Il nuovo frontale con doppio rene verticale. Fin ...