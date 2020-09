BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di mercoledì 23 settembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di martedì 22 settembre 2020)di mercoledì 23:Leggi anche:americane: Hope si riavvicina a Thomas? Tutte le novitàDopo che Douglas (Henry Joseph Samiri) dichiara a Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) che Beth è viva, la giovane Logan reagisce in lacrime. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) pensa che Thomas (Matthew Atkinson) debba riconoscere i reali motivi per cui Hope lo ha sposato e gli consiglia di essere paziente con la moglie. Flo (Katrina Bowden) sostiene con Zoe (Kiara Barnes) che avrebbe detto tutta la verità a Hope se non fosse per le minacce di Thomas.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo ...