Beautiful | anticipazioni 23 settembre | Liam crederà alle parole di Douglas?

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 22 settembre 2020) Tornano legiornaliere di, riguardanti ciò che accadrà nell’episodio in onda mercoledì 232020 su Canale 5. Manca poco alla grande rivelazione su Beth e sarà proprio il piccoloa dare un importante svolta alla vicenda. Il bambino, dopo aver sentito dire al padre che Phoebe è Beth, non riuscirà a tenere il segreto per sé, nonostante le raccomandazioni di Thomas. Dopo averlo detto a Hope,dirà anche ache Beth è viva. Le sue, almeno inizialmente, verranno prese come delle fantasie infantili, ma cominceranno ad instillare qualche sospetto nello Spencer con il prosieguo delle puntate. Intanto Hope partirà per la luna di miele con ...