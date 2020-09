Bayern Monaco, Rummenigge: «Flick ha riacceso la luce» (Di martedì 22 settembre 2020) Rummenigge ha elogiato il lavoro svolto dal tecnico Flick sulla panchina del Bayern Monaco: le parole del dirigente Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha speso belle parole nei confronti dell’allenatore Hans-Dieter Flick. «Dal suo arrivo in panchina a novembre è come se qualcuno avesse acceso di nuovo la luce. Possiamo ritenerci fortunati, si tratta di una persona eccezionale. Hans ha messo a disposizione il suo lavoro, la sua esperienza e la sua empatia tanto che sembra che lavori per noi da decenni. Non ho mai visto tutti i giocatori seguire un tecnico come sta accadendo adesso. È un risultato incredibile la sua influenza. Per noi adesso vale davvero il motto “uno per tutti, tutti per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020)ha elogiato il lavoro svolto dal tecnicosulla panchina del: le parole del dirigente Karl-Heinz, dirigente del, ha speso belle parole nei confronti dell’allenatore Hans-Dieter. «Dal suo arrivo in panchina a novembre è come se qualcuno avesse acceso di nuovo la. Possiamo ritenerci fortunati, si tratta di una persona eccezionale. Hans ha messo a disposizione il suo lavoro, la sua esperienza e la sua empatia tanto che sembra che lavori per noi da decenni. Non ho mai visto tutti i giocatori seguire un tecnico come sta accadendo adesso. È un risultato incredibile la sua influenza. Per noi adesso vale davvero il motto “uno per tutti, tutti per ...

