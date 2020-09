Bale, parla l’agente: «Il Real Madrid non ha mostrato rispetto» (Di martedì 22 settembre 2020) L’agente di Gareth Bale ha lanciato una polemica nei confronti del Real Madrid in un’intervista rilasciata a talkSport Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale appena trasferitosi al Tottenham, ha lanciato una polemica verso il Real Madrid nel corso di un’intervista rilasciata a talkSport. Ecco le sue dichiarazioni: «Gareth non ha ottenuto il rispetto per ciò che ha fatto in Spagna. Questo è stato un grosso problema. Per quello che ha raggiunto, il Real dovrebbe baciare il pavimento su cui cammina Gareth» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) L’agente di Garethha lanciato una polemica nei confronti delin un’intervista rilasciata a talkSport Jonathan Barnett, agente di Garethappena trasferitosi al Tottenham, ha lanciato una polemica verso ilnel corso di un’intervista rilasciata a talkSport. Ecco le sue dichiarazioni: «Gareth non ha ottenuto ilper ciò che ha fatto in Spagna. Questo è stato un grosso problema. Per quello che ha raggiunto, ildovrebbe baciare il pavimento su cui cammina Gareth» Leggi su Calcionews24.com

Pall_Gonfiato : #Bale #RealMadrid, l'agente del gallese: 'Al Madrid non è stato rispettato' - heart_onmars : RT @interstellaland: Si parla sempre di Leo DiCaprio o Brad Pitt quando erano giovani ma mai di Christian Bale e non me comprendo il motivo… - 3mezzanotte : RT @interstellaland: Si parla sempre di Leo DiCaprio o Brad Pitt quando erano giovani ma mai di Christian Bale e non me comprendo il motivo… - iamhellsflames : RT @interstellaland: Si parla sempre di Leo DiCaprio o Brad Pitt quando erano giovani ma mai di Christian Bale e non me comprendo il motivo… - taronsvoice : RT @interstellaland: Si parla sempre di Leo DiCaprio o Brad Pitt quando erano giovani ma mai di Christian Bale e non me comprendo il motivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bale parla Bale, parla l'agente: "Al Real Madrid non è stato rispettato" Il Pallone Gonfiato UFFICIALE - Reguilon passa al Tottenham. Anche il Napoli aveva pensato a lui

Sergio Reguilon sbarca in Premier, gli Spurs hanno speso circa 35 milioni di euro per il terzino del Real Madrid. Sergio Reguilon passa ufficialmente al Tottenham. Gli Spurs l'hanno prelevato dal Real ...

Zidane su Bale: «Non se ne va per colpa mia, non ho problemi con lui»

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Gareth Bale che è sempre più vicino al trasferimento al Tottenham Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Gareth Bale che ...

Sergio Reguilon sbarca in Premier, gli Spurs hanno speso circa 35 milioni di euro per il terzino del Real Madrid. Sergio Reguilon passa ufficialmente al Tottenham. Gli Spurs l'hanno prelevato dal Real ...Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Gareth Bale che è sempre più vicino al trasferimento al Tottenham Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Gareth Bale che ...