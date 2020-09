Balbuzie nei bambini in età prescolare | come risolverla? Conferenza a Roma il 23 settembre

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 settembre 2020) Mercoledì 23, Spazio Espositivo Medina ore 18.30 Il momento in cui il bambino inizia a parlare è per il genitore ricco di meraviglia e di gioia. Quella vocina che fino a qualche giorno prima era in grado di emettere solo qualche suono, oggi pronuncia delle parole. Si inizia così a dialogare con lui ad ascoltarlo quando, con gli occhioni spalancati, racconta di quell’amichetto così simpatico o del cagnolone del vicino di casa. Poi, all’improvviso, da un giorno all’altro, il bimbo inizia ad avere delle ripetizioni nei suoni, degli inceppi all’inizio di alcune parole e comincia a balbettare, nonostante la sua voglia di raccontare di quel gioco così divertente non si sia per nulla attenuata. Tante sono le domande che i genitori si pongono in seguito a questo terremoto ...