Avete visto la ex fidanzata di Ultimo? "Finita per colpa della carriera" FOTO (Di martedì 22 settembre 2020) Il suo nome è Federica Lelli ed è la ex fidanzata di Ultimo. È a lei che il cantante aveva dedicato il brano I tuoi particolari, con il quale si è classificato in seconda posizione al Festival di Sanremo del 2019. «All'inizio del testo dico che mi manca la sua voce che al mattino mi faceva bu. Era una cosa che mi faceva arrabbiare quando stavamo insieme e che ora mi manca terribilmente», aveva raccontato all'epoca nel corso di un'intervista. Poi i due erano tornati assieme nell'estate dello stesso anno, ma la loro storia è poi giunta nuovamente al capolinea. Perché è finita Quella con Federica Lelli, ex fidanzata di Ultimo, è stata infatti una storia d'amore tormentata e ricca di lascia e riprendi. Motivo principale ...

Ultime Notizie dalla rete : Avete visto Tenet, quello che (non) avete visto ilGiornale.it Arbitro Daniele De Santis ucciso a coltellate con la fidanzata

Duplice omicidio a Lecce. Una delle vittime è l'arbitro di calcio Daniele De Santis. Uccisa anche la fidanzata Una uomo e un donna sono stati uccisi ieri sera a Lecce. Come riferisce l’Ansa, il duplic ...

E’ ai domiciliari ma gira in città ubriaco, migrante arrestato

Nonostante fosse ai domiciliari avrebbe preferito fare una passeggiata un migrante di 39 anni bloccato dai carabinieri di Siracusa. Secondo i militari della Compagnia di Siracusa, Jail Mahadi, origin ...

