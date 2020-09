Autunno e Coronavirus, il virologo Silvestri: “Inizia il momento decisivo di questa partita” (Di martedì 22 settembre 2020) “Possiamo archiviare l’estate del 2020 come un periodo dalla morbilità e mortalità molto basse (come peraltro ampiamente previsto)“: il virologo Guido Silvestri, docente negli USA alla Emory University di Atlanta, ha dedicato una approfondimento alla situazione Coronavirus, incentrato sulle morti giornaliere in Italia e la stagione estiva.“Ora – spiega l’esperto in un post su Facebook – con l’Autunno e poi soprattutto l’inverno — quello che contiamo essere l’ultimo inverno con COVID-19 — avremo il momento decisivo di questa partita. Ecco di nuovo i miei 5 precetti con cui contenere il virus:1. Continuare con un aggressiva opera di 3T ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) “Possiamo archiviare l’estate del 2020 come un periodo dalla morbilità e mortalità molto basse (come peraltro ampiamente previsto)“: ilGuido, docente negli USA alla Emory University di Atlanta, ha dedicato una approfondimento alla situazione, incentrato sulle morti giornaliere in Italia e la stagione estiva.“Ora – spiega l’esperto in un post su Facebook – con l’e poi soprattutto l’inverno — quello che contiamo essere l’ultimo inverno con COVID-19 — avremo ildipartita. Ecco di nuovo i miei 5 precetti con cui contenere il virus:1. Continuare con un aggressiva opera di 3T ...

sole24ore : Il coronavirus ha cancellato due decenni di sviluppo. La recessione americana come uno tsunami rischia di ripercuot… - Agenzia_Ansa : Allarme dell'#Oms: 'In autunno l'Europa avrà più morti' #ANSA - shanty1943 : RT @francescatotolo: Prepariamoci ad un autunno di lacrime e sangue, in stato d’emergenza #coronavirus perenne, disoccupazione crescente, a… - juvegio30 : RT @francescatotolo: Prepariamoci ad un autunno di lacrime e sangue, in stato d’emergenza #coronavirus perenne, disoccupazione crescente, a… - FrancoStanco3 : RT @francescatotolo: Prepariamoci ad un autunno di lacrime e sangue, in stato d’emergenza #coronavirus perenne, disoccupazione crescente, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Autunno Coronavirus Equinozio d’Autunno 2020 al tempo del Coronavirus: ecco IMMAGINI, VIDEO e FRASI da condividere oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] Stretto web Hong Kong: misure di distanziamento sociale prolungate fino al primo ottobre

Hong Kong, 22 set 08:17 - (Agenzia Nova) - Hong Kong estenderà le misure di distanziamento sociale per contenere l'epidemia di coronavirus fino alla Festa di metà autunno, il primo di ottobre. Lo ha r ...

“Coronavirus, servono più tamponi”

Oggi serve garantire un efficace contenimento dei focolai. Servono più tamponi. Come hanno dimostrato sin da subito i casi del Veneto, in Italia, o del Sud Corea e del Giappone, l’unico modo per contr ...

Hong Kong, 22 set 08:17 - (Agenzia Nova) - Hong Kong estenderà le misure di distanziamento sociale per contenere l'epidemia di coronavirus fino alla Festa di metà autunno, il primo di ottobre. Lo ha r ...Oggi serve garantire un efficace contenimento dei focolai. Servono più tamponi. Come hanno dimostrato sin da subito i casi del Veneto, in Italia, o del Sud Corea e del Giappone, l’unico modo per contr ...