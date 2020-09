Attivisti contro Credit Suisse di nuovo a processo (Di martedì 22 settembre 2020) La prima istanza li aveva assolti ritenendo la loro azione «necessaria e proporzionata» vista l'emergenza globale. Leggi su media.tio.ch (Di martedì 22 settembre 2020) La prima istanza li aveva assolti ritenendo la loro azione «necessaria e proporzionata» vista l'emergenza globale.

Necxiuspuntodue : @beppe_grillo o dici che vuoi che il #M5s sparisca,e sei onesto con gli attivisti(che combattono contro tutto e tu… - BagalueSunab : RT @LeonDonnoM5S: Tagliati per sempre 345 parlamentari: lo avevamo promesso, e lo abbiamo realizzato, DA SOLI CONTRO TUTTI! Un GRAZIE a tut… - DaCaiomauro : RT @LeonDonnoM5S: Tagliati per sempre 345 parlamentari: lo avevamo promesso, e lo abbiamo realizzato, DA SOLI CONTRO TUTTI! Un GRAZIE a tut… - JohnHard3 : RT @LeonDonnoM5S: Tagliati per sempre 345 parlamentari: lo avevamo promesso, e lo abbiamo realizzato, DA SOLI CONTRO TUTTI! Un GRAZIE a tut… - markkno68939488 : RT @LeonDonnoM5S: Tagliati per sempre 345 parlamentari: lo avevamo promesso, e lo abbiamo realizzato, DA SOLI CONTRO TUTTI! Un GRAZIE a tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Attivisti contro Nuovo processo agli attivisti contro Credit Suisse Corriere del Ticino Nel sudest asiatico si protesta a ritmo di rap

Da quando, alla fine del 2018, il collettivo hip-hop Rap against dictatorship (Rap contro la dittatura) ha pubblicato il brano Prathet ku mee (Cos’ha il mio paese), questa canzone ha fatto parte della ...

Non per virtù proprie

Ed è quasi inevitabile che a quel punto il partito/candidato scelto sia quello più grosso, quello che può fare muro contro una destra che non è nemmeno destra, ma un misto di sovranismo, ...

Da quando, alla fine del 2018, il collettivo hip-hop Rap against dictatorship (Rap contro la dittatura) ha pubblicato il brano Prathet ku mee (Cos’ha il mio paese), questa canzone ha fatto parte della ...Ed è quasi inevitabile che a quel punto il partito/candidato scelto sia quello più grosso, quello che può fare muro contro una destra che non è nemmeno destra, ma un misto di sovranismo, ...