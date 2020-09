Attivisti contro Credit Suisse di nuovo a processo (Di martedì 22 settembre 2020) La prima istanza li aveva assolti ritenendo la loro azione «necessaria e proporzionata» vista l'emergenza globale. Leggi su media.tio.ch (Di martedì 22 settembre 2020) La prima istanza li aveva assolti ritenendo la loro azione «necessaria e proporzionata» vista l'emergenza globale.

Attivisti contro Credit Suisse di nuovo a processo

LOSANNA - Si è aperto oggi il processo d'appello a dodici attivisti per il clima che nel 2018 occuparono brevemente il Credit Suisse a Losanna. La prima istanza li aveva assolti ritenendo la loro ...

