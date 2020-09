Attende per Ore L’Ambulanza e La Raggiunge a Piedi, Malato di Covid a Seui Muore dopo Crisi (Di martedì 22 settembre 2020) Muore a 65 anni nella notte tra il 19 e il 20 settembre a Seui, nel Sud Sardegna, un uomo di nome Carlo Lobina, il quale era positivo al Covid-19. Aveva aspettato l’ambulanza arrivata in ritardo, il 65enne è morto nei 200 metri che lo costringevano a Raggiungerla è stato stroncato dall’insufficienza respiratoria, indagini in … Leggi su youreduaction (Di martedì 22 settembre 2020)a 65 anni nella notte tra il 19 e il 20 settembre a, nel Sud Sardegna, un uomo di nome Carlo Lobina, il quale era positivo al-19. Aveva aspettato l’ambulanza arrivata in ritardo, il 65enne è morto nei 200 metri che lo costringevano arla è stato stroncato dall’insufficienza respiratoria, indagini in …

