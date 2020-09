Attack on Titan: le novità sulla nuova stagione (Di martedì 22 settembre 2020) Arriva una brutta notizia per i fan di Arriva una brutta notizia per i fan di Attack On Titan. Infatti, è stato annunciato che la premiere dell’ultima stagione è slittata al 2021. Ma scopriamo tutti i dettagli! Sebbene il trailer sia uscito da mesi oramai, non è stata mai annunciata una data ufficiale per la stagione finale. Inizialmente si pensava, ed era stato annunciato, che sarebbe arrivata questo autunno, ad ottobre. Successivamente è stata annullata la prima “data”. Infatti ad agosto era stato dichiarato che entro la fine del mese si sarebbe avuta una data ufficiale, cosa mai avvenuta. Ma a quanto pare il canale avrebbe deciso di non fare debuttare entro la fine del 2020 la quarta ed ultima stagione tratta dall’omonimo manga di Hajime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Arriva una brutta notizia per i fan di Arriva una brutta notizia per i fan diOn. Infatti, è stato annunciato che la premiere dell’ultimaè slittata al 2021. Ma scopriamo tutti i dettagli! Sebbene il trailer sia uscito da mesi oramai, non è stata mai annunciata una data ufficiale per lafinale. Inizialmente si pensava, ed era stato annunciato, che sarebbe arrivata questo autunno, ad ottobre. Successivamente è stata annullata la prima “data”. Infatti ad agosto era stato dichiarato che entro la fine del mese si sarebbe avuta una data ufficiale, cosa mai avvenuta. Ma a quanto pare il canale avrebbe deciso di non fare debuttare entro la fine del 2020 la quarta ed ultimatratta dall’omonimo manga di Hajime ...

realprincehwang : ormai ti stanno facendo fare il cosplay di chiunque — quello ti attack on titan rimane il più bello .. - minim9ni : oggi devo passare alla seconda stagione di attack on titan e ansietta - lucedisperanza : Quando esce la quarta di attack on titan ragaaaaa - _Fernandes2004 : Tirei direto 20 eps de Attack on Titan?? - loveyouakame : @lesboguk uhm.. haha... attack on titan ? -

Ultime Notizie dalla rete : Attack Titan Attack on Titan: le novità sulla nuova stagione Metropolitan Magazine L'Attacco dei Giganti: un Titano si esibisce in una JoJo Pose

Per quanto L'Attacco dei Giganti ci abbia offerto un mondo osuro e brutale, nessuno dei protagonisti si è mai avvicinato alla figura di Dio Brando, antagonista di Le Bizzarre Avventure di JoJo. Tuttav ...

L’Attacco dei Giganti, la probabile uscita del capitolo 133

Il sito web ufficiale della rivista Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha ha reso noto che il numero 11 del mensile sarà disponibile nelle librerie del Giappone il 9 Ottobre 2020. Questo vuol dire che, ...

Per quanto L'Attacco dei Giganti ci abbia offerto un mondo osuro e brutale, nessuno dei protagonisti si è mai avvicinato alla figura di Dio Brando, antagonista di Le Bizzarre Avventure di JoJo. Tuttav ...Il sito web ufficiale della rivista Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha ha reso noto che il numero 11 del mensile sarà disponibile nelle librerie del Giappone il 9 Ottobre 2020. Questo vuol dire che, ...