ATP Amburgo: torna a vincere Fognini, out Sonego e a sorpresa Medvedev (Di martedì 22 settembre 2020) Si è conclusa oggi la seconda giornata dei sedicesimi di finale dell'ATP 500 di Amburgo, primo torneo di questa caratura dopo il periodo di sospensione. Tanti grandi nomi nonostante la vicinanza con l'imminente Roland Garros. Due gli italiani in tabellone, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, con il primo uscito vincitore dallo scontro con Kohlschreiber, e il secondo eliminato da Auger-Aliassime. A sorpresa è arrivata poi la sconfitta della testa di serie numero uno del torneo, Daniil Medvedev, sconfitto 2-0 dal giovane francese Ugo Humbert. Sulla terra dell'ATP di Amburgo vincono i terraioli Non tante sorprese oggi, con la maggior parte delle vittorie arrivate per mano di gente che trova sulla terra la superficie più congeniale. Tra questi ...

