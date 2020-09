Atletico Madrid, Suarez a rischio: contatti per Cavani (Di martedì 22 settembre 2020) L’Atletico Madrid ha ripreso i contatti con l’entourage di Edinson Cavani dopo le problematiche sorte per Luis Suarez L’Atletico Madrid ha cambiato obiettivo per l’attacco dopo le problematiche sorte per Luis Suarez, finito al centro di una polemica mediatiche per via dell’esame di italiano sostenuto presso l’Università di Perugia. Come riportato da As, il club spagnolo ha riavviato i contatti con l’entourage di Edinson Cavani, attualmente svincolato al termine dell’avventura al Paris Saint-Germain. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) L’ha ripreso icon l’entourage di Edinsondopo le problematiche sorte per LuisL’ha cambiato obiettivo per l’attacco dopo le problematiche sorte per Luis, finito al centro di una polemica mediatiche per via dell’esame di italiano sostenuto presso l’Università di Perugia. Come riportato da As, il club spagnolo ha riavviato icon l’entourage di Edinson, attualmente svincolato al termine dell’avventura al Paris Saint-Germain. Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : La #Juventus ha deciso di non aspettare più la fase di stanca #Dzeko-#Milik. Avanti tutta su #Morata, alla ricerca… - TuttoMercatoWeb : TMW - Atletico Madrid, via libera del Barcellona per Suarez - DiMarzio : #Juventus | Nuovi contatti con l'#AtleticoMadrid per #Morata: la situazione - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Atletico Madrid, via libera del Barcellona per Suarez - FrancescoDark : RT @Agato_Agato: Comunque che l'Atletico Madrid potesse orchestrare una truffa per far ottenere il passaporto italiano a Suarez e poterlo s… -