Atletico Madrid, si allontana Luis Suarez: salgono le quotazioni di Cavani (Di martedì 22 settembre 2020) Luis Suarez continua a far parlare di sè, ma stavolta non per l’esame di lingua italiana finito nel mirino delle inchieste giudiziarie. Si allontana infatti l’arrivo dell’uruguaiano all‘Atletico Madrid, che nelle ultime ore deve fare i conti con la volontà del Barcellona che vorrebbe evitare di cedere Suarez a titolo gratuito ad una diretta rivale per la Liga. Per questo motivo i dirigenti dei Colchoneros avrebbero contattato l’entourage di Edinson Cavani, stando a quanto riportato da As: l’ex attaccante del Paris Saint-Germain era già apparso nel mirino dell’Atletico nelle scorse settimane. Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020)continua a far parlare di sè, ma stavolta non per l’esame di lingua italiana finito nel mirino delle inchieste giudiziarie. Siinfatti l’arrivo dell’uruguaiano all‘, che nelle ultime ore deve fare i conti con la volontà del Barcellona che vorrebbe evitare di cederea titolo gratuito ad una diretta rivale per la Liga. Per questo motivo i dirigenti dei Colchoneros avrebbero contattato l’entourage di Edinson, stando a quanto riportato da As: l’ex attaccante del Paris Saint-Germain era già apparso nel mirino dell’nelle scorse settimane.

