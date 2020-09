Atletico Madrid, Gimenez positivo al coronavirus (Di martedì 22 settembre 2020) Un nuovo caso di positività al coronavirus preoccupa la Liga e, in particolare, l’Atletico Madrid: dall’ultimo giro di esami svolti, Gimenez è risultato contagiato dal Covid-19. Secondo il protocollo, il prossimo allenamento sarà svolto individualmente dai componenti della squadra. Di seguito la nota del club. La prima squadra, lo staff tecnico e tutto il personale facente parte del club sono stati sottoposti lunedì ai test PCR. L’analisi di questi nuovi campioni in laboratorio ha determinato che José María Giménez è risultato positivo al Covid-19. Il nostro calciatore rimane isolato a casa sua rispettando la corrispondente quarantena secondo i protocolli delle autorità sanitarie. Dopo questo risultato, per questi casi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 settembre 2020) Un nuovo caso di positività alpreoccupa la Liga e, in particolare, l’: dall’ultimo giro di esami svolti,è risultato contagiato dal Covid-19. Secondo il protocollo, il prossimo allenamento sarà svolto individualmente dai componenti della squadra. Di seguito la nota del club. La prima squadra, lo staff tecnico e tutto il personale facente parte del club sono stati sottoposti lunedì ai test PCR. L’analisi di questi nuovi campioni in laboratorio ha determinato che José María Giménez è risultatoal Covid-19. Il nostro calciatore rimane isolato a casa sua rispettando la corrispondente quarantena secondo i protocolli delle autorità sanitarie. Dopo questo risultato, per questi casi ...

