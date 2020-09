Atalanta | ufficiale Sam Lammers Il nuovo attaccante dal PSV Eindhoven

(Di martedì 22 settembre 2020) L’ha ufficializzato l’acquisto dal PSVdell’Sam. A Bergamo da sabato pomeriggio e in sede a Zingonia lunedì 21 settembre alla ripresa degli allenamenti, l’ex nazionale olandese Under 21 arriva per 9 milioni di euro più 1 di bonus.

