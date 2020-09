Atalanta, Mojica si presenta: “Qui per aiutare la squadra a crescere, questo un grande club. Il mio obiettivo…” (Di martedì 22 settembre 2020) Johan Mojica si presenta.Nuovo colpo dell'Atalanta che si assicura le prestazione di Johan Mojica, esterno mancino proveniente dal Girona. Intervistato a microfoni del canale ufficiale del club, il giovane classe '92, si è presentato così alla piazza nerazzurra a poche ore dalla notizia relativa all'acquisizione - a titolo temporaneo - del suo cartellino da parte del club bergamasco."Sono molto felice, molto contento di essere qui. Fortunatamente c’è stata l’opportunità di arrivare in una società eccellente. Ho molta voglia di lavorare e di aiutare la squadra affinché continui a crescere e prosegua l’ottimo lavoro che ha fatto dentro e fuori dal campo. Sono ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 settembre 2020) Johansi.Nuovo colpo dell'che si assicura le prestazione di Johan, esterno mancino proveniente dal Girona. Intervistato a microfoni del canale ufficiale del, il giovane classe '92, si èto così alla piazza nerazzurra a poche ore dalla notizia relativa all'acquisizione - a titolo temporaneo - del suo cartellino da parte delbergamasco."Sono molto felice, molto contento di essere qui. Fortunatamente c’è stata l’opportunità di arrivare in una società eccellente. Ho molta voglia di lavorare e dilaaffinché continui ae prosegua l’ottimo lavoro che ha fatto dentro e fuori dal campo. Sono ...

Atalanta_BC : EL TERCER CAFETERO ???? ? Johan #Mojica è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Bienvenido Johan! ?????? @11johanmojica is a… - Atalanta_BC : .@11johanmojica in nerazzurro è ???????????? You look great, Johan ?? #WelcomeMojica #Mojica #GoAtalantaGo ???? - DiMarzio : #Mojica all’@Atalanta_BC dal @GironaFC, ci sono anche le firme ? @SkySport #calciomercato - Mediagol : #Atalanta, Mojica si presenta: 'Qui per aiutare la squadra a crescere, questo un grande club. Il mio obiettivo...'… - maferchalo : RT @Atalanta_BC: EL TERCER CAFETERO ???? ? Johan #Mojica è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Bienvenido Johan! ?????? @11johanmojica is a new #A… -