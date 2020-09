Atac: riparte da Anagnina e Cipro l’iniziativa “+Ricicli +Viaggi” (Di martedì 22 settembre 2020) In otto mesi conferite tre milioni e duecentomila bottiglie in PET. Tornano oggi in funzione le prime due macchine nelle stazioni Anagnina e Cipro della Metro A, dopo lo stop dello scorso 13 marzo causato dall’emergenza sanitaria che ha limitato i flussi nelle stazioni impedendo l’uso dei compattatori. Questa decisione è stata presa dopo aver verificato con esito positivo, alla luce delle nuove normative, la possibilità della riattivazione delle macchine per il riciclo. A valle dei monitoraggi sui flussi che interesseranno i primi due compattatori, è stato deciso di riattivare anche le altre sei macchine presenti nelle altre stazioni. In particolare, è prevista per il prossimo 28 settembre la riattivazione dei dispositivi nelle stazioni della metro B di Laurentina e Basilica San Paolo, mentre lunedì ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 settembre 2020) In otto mesi conferite tre milioni e duecentomila bottiglie in PET. Tornano oggi in funzione le prime due macchine nelle stazionidella Metro A, dopo lo stop dello scorso 13 marzo causato dall’emergenza sanitaria che ha limitato i flussi nelle stazioni impedendo l’uso dei compattatori. Questa decisione è stata presa dopo aver verificato con esito positivo, alla luce delle nuove normative, la possibilità della riattivazione delle macchine per il riciclo. A valle dei monitoraggi sui flussi che interesseranno i primi due compattatori, è stato deciso di riattivare anche le altre sei macchine presenti nelle altre stazioni. In particolare, è prevista per il prossimo 28 settembre la riattivazione dei dispositivi nelle stazioni della metro B di Laurentina e Basilica San Paolo, mentre lunedì ...

paolaparoletta : RT @Adnkronos: Roma, riparte da Anagnina e Cipro l'iniziativa '+Ricicli +Viaggi' di #Atac - romadailynews : #Atac: riparte da Anagnina e Cipro l’iniziativa “+Ricicli +Viaggi”: In otto mesi conferite… - Adnkronos : Roma, riparte da Anagnina e Cipro l'iniziativa '+Ricicli +Viaggi' di #Atac - ferpress : #Atac: riparte da Anagnina e Cipro l'iniziativa +Ricicli +Viaggi. In 8 mesi conferite in PET oltre 3 mln bottiglie… - roma_trasporti : Domani #Roma 'riparte', con una grossa incognita' i trasporti pubblici, ma il vero problema sarà la mobilità in gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Atac riparte Atac: riparte da Anagnina e Cipro l'iniziativa “+Ricicli +Viaggi” RomaToday Roma, riparte da Anagnina e Cipro l'iniziativa '+Ricicli +Viaggi' di Atac

Roma, 22 set. (Adnkronos) - Riparte '+Ricicli +Viaggi', l'iniziativa di Atac che prevede la raccolta e il riciclo di bottiglie di plastica Pet attraverso le macchine eco-compattatrici presenti nelle ...

Ritorna +Ricicli +Viaggi

Riparte da Anagnina e Cipro ... con oltre tre milioni di bottiglie in PET riciclate in otto mesi, aveva già spinto Atac a rivedere la tipologia delle macchine e le regole per riciclare le bottiglie, ...

Roma, 22 set. (Adnkronos) - Riparte '+Ricicli +Viaggi', l'iniziativa di Atac che prevede la raccolta e il riciclo di bottiglie di plastica Pet attraverso le macchine eco-compattatrici presenti nelle ...Riparte da Anagnina e Cipro ... con oltre tre milioni di bottiglie in PET riciclate in otto mesi, aveva già spinto Atac a rivedere la tipologia delle macchine e le regole per riciclare le bottiglie, ...