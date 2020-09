Ascolti tv elezioni, non bene Bruno Vespa con speciale Porta a Porta mentre Enrico Mentana può gioire (Di martedì 22 settembre 2020) La vittoria del sì al referendum, il tre a tre alle elezioni regionali, vincitori e vinti, le dichiarazioni di rito dei candidati e leader di partito. Numeri che, molto ore dopo, sono ormai certi. In tv chi ha vinto? Come e dove hanno seguito gli italiani i risultati dell’election day? Flop di Ascolti per Porta a Porta con Bruno Vespa, lo speciale in prime time su Rai1 paga lo scotto di una situazione già chiara e definita alle 21.30 e Porta a casa solo 1.241.000 telespettatori con il 7,26% di share fino all’una di notte. È lo speciale del Tg1, in onda dalle 14.50 alle 18.40, quello più seguito nelle ore più calde. La rete ammiraglia del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) La vittoria del sì al referendum, il tre a tre alleregionali, vincitori e vinti, le dichiarazioni di rito dei candidati e leader di partito. Numeri che, molto ore dopo, sono ormai certi. In tv chi ha vinto? Come e dove hanno seguito gli italiani i risultati dell’election day? Flop dipercon, loin prime time su Rai1 paga lo scotto di una situazione già chiara e definita alle 21.30 ea casa solo 1.241.000 telespettatori con il 7,26% di share fino all’una di notte. È lodel Tg1, in onda dalle 14.50 alle 18.40, quello più seguito nelle ore più calde. La rete ammiraglia del ...

