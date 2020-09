Ascolti tv, dati Auditel lunedì 21 settembre: Grande Fratello Vip vince sugli speciali elezioni (Di martedì 22 settembre 2020) Tra l’informazione politica e qualche ora di leggerezza il pubblico ha scelto la seconda opzione: il ‘Grande Fratello Vip‘ vince in prima serata contro le trasmissioni dedicate all’esito delle elezioni regionali e del referendum. Il reality guidato da Alfonso Signorini ha portato su Canale 5 3 milioni di telespettatori ovvero il 18,1% di share. Ascolti tv prime time Lo speciale ‘Porta a Porta elezioni 2020‘ ha tenuto su Rai1 1 milione 214mila spettatori con il 7,3% di share. Su Rai3 2,5% 518mila spettatori e share al 2,5% per Tg3 Speciale. Nella stessa fascia ‘Quarta Repubblica’ ha avuto, su Rete 4, 642mila spettatori con il 3,8%. ‘Maratona Mentana’ ha avuto il 3,7% di share con 674mila spettatori. Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 22 settembre 2020) Tra l’informazione politica e qualche ora di leggerezza il pubblico ha scelto la seconda opzione: il ‘Vip‘in prima serata contro le trasmissioni dedicate all’esito delleregionali e del referendum. Il reality guidato da Alfonso Signorini ha portato su Canale 5 3 milioni di telespettatori ovvero il 18,1% di share.tv prime time Lo speciale ‘Porta a Porta2020‘ ha tenuto su Rai1 1 milione 214mila spettatori con il 7,3% di share. Su Rai3 2,5% 518mila spettatori e share al 2,5% per Tg3 Speciale. Nella stessa fascia ‘Quarta Repubblica’ ha avuto, su Rete 4, 642mila spettatori con il 3,8%. ‘Maratona Mentana’ ha avuto il 3,7% di share con 674mila spettatori.

