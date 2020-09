Artico | nel 2020 la 2ª estensione minima dei ghiacci | “La calotta ha urgente bisogno di protezione” FOTO

(Di martedì 22 settembre 2020) Il National Snow and Ice Data Centre ha comunicato poche ore fa il dato relativo aldell’delo marino, pari a una superficie di 3,74 milioni di chilometri quadrati, probabilmente raggiunta il 15 settembre. L’misurata quest’anno è la seconda più bassa mai registrata. Ilo marino dell’ha già perso due terzi del suo volume e negli ultimi decenni l’deimarini è diminuita costantemente. “La rapida scomparsa deimarini è un chiaro segnale di quanto il nostro Pianeta sia in pericolo. Con lo scioglimento dell’, ...

I ghiacci dell'Artico hanno raggiunto nell'estate del 2020 la loro seconda estrensione minima, 3,74 milioni di chilometri quadrati, probabilmente il 15 settembre. Lo rende noto il National Snow and Ice Data Centre.