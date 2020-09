Arcivescovo Taranto | Emiliano sappia che la pazienza dei tarantini è finita

(Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Dal governatore della Puglia Michelericonfermato alla guida della Regione "un atto di umiltà di chi; cosciente dei propri limiti e li vuole superare". L'diFilippo Santoro, in una pausa dei lavori del Consiglio episcopale permanente in corso a Roma, parlando con l'Adnkronos riflette sul post voto in Puglia e a Michele, che ha detto che i pugliesi "pragmatici hanno scelto il meno peggio", riconosce la dote dell'umiltà. Monsignor Santoro da' atto anche addi avere "capacità di rapporto" ma, pensando ae al grosso nodo dell'Ilva con gli irrisolti problemi ambientali e legati alla salute, lo avverte: "Ladei...

L'arcivescovo di Taranto Filippo Santoro, in una pausa dei lavori del Consiglio episcopale permanente in corso a Roma, parlando con l'Adnkronos riflette sul post voto in Puglia e a Michele Emiliano, ...