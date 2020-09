Apple contro Fortnite, il ban da App Store è solo una mossa di marketing? (Di martedì 22 settembre 2020) Ormai la storia che coinvolge Fortnite e Apple è piuttosto nota. Nel mese di agosto la celebre -e giocatissima! – Battaglia Reale realizzata dai ragazzi di Epic Games è stata rimossa da App Store, impedendo il download del gioco sui dispositivi della “mela morsicata”, assieme a tutti i futuri aggiornamenti e al susseguirsi delle stagioni. Una situazione che in tempi più recenti è andata a replicarsi anche su Mac App Store, per poi coinvolgere anche la rivale Google e il suo Google Play Store. E se è vero che tutte le parti sono ora coinvolte in una inevitabile causa legale a quanto pare destinata a durare a lungo, allo stesso modo la diatriba si evolve quasi quotidianamente, “regalandoci” posizioni delle parti mutevoli e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Ormai la storia che coinvolgeè piuttosto nota. Nel mese di agosto la celebre -e giocatissima! – Battaglia Reale realizzata dai ragazzi di Epic Games è stata rida App, impedendo il download del gioco sui dispositivi della “mela morsicata”, assieme a tutti i futuri aggiornamenti e al susseguirsi delle stagioni. Una situazione che in tempi più recenti è andata a replicarsi anche su Mac App, per poi coinvolgere anche la rivale Google e il suo Google Play. E se è vero che tutte le parti sono ora coinvolte in una inevitabile causa legale a quanto pare destinata a durare a lungo, allo stesso modo la diatriba si evolve quasi quotidianamente, “regalandoci” posizioni delle parti mutevoli e ...

Tecno_Corriere : Spotify ha criticato — per presunte evidenze anti-concorrenziali — i nuovi pacchetti di servizi presentati da Apple… - LakeShowIta : ??? Ep. 40 Big Shot The Brow ?? Il nostro saluto ai Clippers ?? L'analisi di G1 e G2 contro i Nuggets ?? Clutch Davis:… - Lakers_SC : ??? Ep. 40 Big Shot The Brow ?? Il nostro saluto ai Clippers ?? L'analisi di G1 e G2 contro i Nuggets ?? Clutch Davis:… - setteBIT : E le famose 'mosse successive' della UE contro la decisione avversa sulle tasse irlandesi d'Apple… - bisagnino : L’UE non ha ancora fatto ricorso contro Apple e la sentenza delle tasse in Irlanda -