Anticipazioni Una Vita: il futuro di Monchito senza Lolita (Di martedì 22 settembre 2020) Anticipazioni Una Vita: protagonisti di questo video sono Lolita e suo figlio Ramòn jr (Moncho/Monchito). Sappiamo che purtroppo la Casado sta per morire: quale sarà allora il futuro del piccolo? Anticipazioni Una Vita: Lolita convoca Ramòn e Carmen e fa loro una commovente richiesta Il filmato si apre con Lolita che fa giocare il bambino, seduto nel seggiolone. Entrano Ramòn e Carmen. La moglie di Antonito chiede a quest’ultima se abbia chiuso la latteria e la “suocera” le risponde che ha messo un cartello, avvertendo che sarebbe stata via qualche minuto. Lolita dice che è sufficiente e li inVita ad accomodarsi: devono parlare di ciò che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 22 settembre 2020)Una: protagonisti di questo video sonoe suo figlio Ramòn jr (Moncho/). Sappiamo che purtroppo la Casado sta per morire: quale sarà allora ildel piccolo?Unaconvoca Ramòn e Carmen e fa loro una commovente richiesta Il filmato si apre conche fa giocare il bambino, seduto nel seggiolone. Entrano Ramòn e Carmen. La moglie di Antonito chiede a quest’ultima se abbia chiuso la latteria e la “suocera” le risponde che ha messo un cartello, avvertendo che sarebbe stata via qualche minuto.dice che è sufficiente e li inad accomodarsi: devono parlare di ciò che ...

infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer 20 settembre: un imprevisto rovina una sorpresa organizzata da Can per Sanem - redazionetvsoap : #UnaVita Grande equivoco in arrivo nelle prossime puntate, ecco le #anticipazioni - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 20 settembre: Can organizza una serata romantica - infoitcultura : DayDreamer torna il 26 settembre ma con una puntata singola? Le anticipazioni -