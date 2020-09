Anteprima mondiale per il nuovo Opel Mokka (Di martedì 22 settembre 2020) . A presentarlo Michael Lohscheller, CEO di Opel, presso la sede dell’azienda a Rùsselsheim. Il nuovo Opel Mokka suscita emozioni e indica la strada da seguire per il marchio. E’ il primo modello a indossare il nuovo volto di marca, l’Opel Vizor. Lo stesso vale per il nuovo emblema del fulmine Opel Blitz e per il nome del modello allineato centralmente sul posteriore. E’ anche la prima Opel con il Pure Panel e un abitacolo completamente digitalizzato. Inoltre, è la prima Opel disponibile sin dall’inizio delle vendite con trazione elettrica e motori a combustione altamente efficienti. nuovo Opel Mokka è ora ordinabile ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 settembre 2020) . A presentarlo Michael Lohscheller, CEO di, presso la sede dell’azienda a Rùsselsheim. Ilsuscita emozioni e indica la strada da seguire per il marchio. E’ il primo modello a indossare ilvolto di marca, l’Vizor. Lo stesso vale per ilemblema del fulmineBlitz e per il nome del modello allineato centralmente sul posteriore. E’ anche la primacon il Pure Panel e un abitacolo completamente digitalizzato. Inoltre, è la primadisponibile sin dall’inizio delle vendite con trazione elettrica e motori a combustione altamente efficienti.è ora ordinabile ...

