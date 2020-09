Annalisa Instagram | fascino consapevole stende i followers | «Il pesce rosso diventa barracuda»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 22 settembre 2020) “La domenica dentro casa c’è una jungla”, ma è una jungla in cui idisi perderebbero più che volentieri: allo specchio suin un micro top nero la cantante savonese fa sognare. Forte del successo di Nuda, settimo album in studio uscito solo lo scorso 18 settembre, l’ex protagonista di Amici è un vero e proprio tornado. Travolge tutto ciò che incontra, lasciando un segno profondo nella vita dei fan. In fissa con l’ultima fatica discografica, idinon fanno che ripetere quanto siano appassionati dalle note della cantante. E non solo da quelle, a quanto pare. Leggi anche >> Emma Marrone Loredana Bertè, ‘passaggio del testimone’ da 200mila like: «La mia unica erede ...