Andrea Volpe centra l’elezione, con il PSI in Consiglio Regionale (Di martedì 22 settembre 2020) Al secondo tentativo Andrea Volpe centra l’elezione. Cinque anni fa si fermò ad essere il primo dei none letti nella lista De Luca Presidente dove, anche in questa tornata elettorale, Luca Cascone ha fatto man bassa. Questa volta nella lista PSI, Andrea Volpe ha centrato l’elezione vincendo alla distanza il duello con Antonello Di Cerbo Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 22 settembre 2020) Al secondo tentativol’elezione. Cinque anni fa si fermò ad essere il primo dei none letti nella lista De Luca Presidente dove, anche in questa tornata elettorale, Luca Cascone ha fatto man bassa. Questa volta nella lista PSI,hato l’elezione vincendo alla distanza il duello con Antonello Di Cerbo Consiglia

La provincia di Salerno ha scelto Vincenzo De Luca. Come emerso dai dati definitivi, oltre il 73, 11% dei cittadini ha votato il Governatore uscente, mentre il 18,63% ha sostenuto Stefano Caldoro (Cen ...

Preferenze, ribaltone nel Psi: Volpe supera Di Cerbo. “Andrea a quota 10mila voti”

Mentre lo scrutinio procede ancora a rilento e i dati ufficiali certificano un risultato parziale, dal comitato elettorale di Andrea Volpe danno per certo il sorpasso, quasi al fotofinish, su ...

