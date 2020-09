Andrea Orlando insiste | ' Dobbiamo allearci col M5s per battere la destra'

(Di martedì 22 settembre 2020) 'Se si vuolelaquesta è la via'. Così il vicesegretario del Pd, ad Agorà su Rai3, sull'ipotesi di un'alleanza strutturale con il Movimento 5 stelle. 'È un campo che va ...

“Se si vuole battere la destra questa è la via”. Così il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, ad Agorà su Rai3, sull’ipotesi di un’alleanza strutturale con il Movimento 5 stelle. ”È un campo che va ...(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Ho sempre detto che si entra in una terza fase, quella della ricostruzione, e secondo me deve basarsi su un salto di qualità nella risposta dello Stato. Non possiamo perdere l ...