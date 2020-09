Amministrative Eboli | Cariello straccia tutti al primo turno

LCronache : Amministrative Eboli 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Eboli

Seggi chiusi alle 15 di oggi, in Campania e nel resto d'Italia, dopo la due giorni di voto. Iniziate, dunque,le operazioni dello spoglio: si parte con quello per il Referendum Costituzionale per la ri ...In corso, lo scrutinio delle Amministrative: sono ventuno, nella nostra provincia, i sindaci da eleggere nel salernitano, insieme ad altrettanti consigli comunali. Si tratta di Angri, Cava de’ Tirreni ...