Amedeo Goria e la figlia Guenda, gelo in diretta al GF Vip. "Ma è scappato". La Ruta in lacrime. Signorini di sasso, infierisce (Di martedì 22 settembre 2020) Amedeo Goria "è fuggito da sua figlia". Alfonso Signorini infierisce su Maria Teresa Ruta in lacrime al Grande Fratello Vip: è appena andato in scena l'incontro (a distanza) tra il giornalista Rai ed ex marito della presentatrice e la loro figlia Guenda, anche lei concorrente insieme alla madre del reality di Canale 5. Un faccia a faccia ad alto tasso emotivo concluso però bruscamente da Amedeo Goria, letteralmente scappato a gambe levate. Il loro rapporto è stato difficile fin dai primi anni, come confermato da Goria: "Io forse ero inadeguato, Maria Teresa può confermare, al discorso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020); fuggito da sua". Alfonsosu Maria Teresainal Grande Fratello Vip:; appena andato in scena l'incontro (a distanza) tra il giornalista Rai ed ex marito della presentatrice e la loro, anche lei concorrente insieme alla madre del reality di Canale 5. Un faccia a faccia ad alto tasso emotivo concluso però bruscamente da, letteralmentea gambe levate. Il loro rapporto; stato difficile fin dai primi anni, come confermato da: "Io forse ero inadeguato, Maria Teresa può confermare, al discorso ...

