Alta tensione nel M5s Dopo Bugani | il siluro dell’ex ministra Grillo | «Senza identità il M5s sparisce» Giovedì la riunione di fuoco dei gruppi parlamentari

Leggi su open.online

(Di martedì 22 settembre 2020) «Eppur si ride». È questo il sunto, in tre parole, del malumore che si respira in casa cinque stelleil tracollo alle elezioni regionali. Il primo a lanciare un attacco diretto ai suoi vertici e leader è il pentastellato Massimoche ha duramente criticato i selfie dell’ex capo politico grillino Luigi Di Maio e dell’ex ministro Danilo Toninelli in un momento di profonda crisi per tutto il Movimento. Ma forse la convocazione dell’assemblea congiunta dei deputati e senatori 5 stelle per giovedì 24 settembre è il segno che qualcosa – “eppur” – si muove. All’ordine del giorno, oltre agli Stati generali, ci sarà una «riorganizzazione del Movimento» perché «un’identità chiara rischiamo di ...