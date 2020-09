Alpini | istituita la Giornata regionale Sarà il 2 aprile | ricordo dell’ospedale Covid

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 22 settembre 2020) Lombardia, approvata dal Consiglio la legge per ladella riconoscenza. Si celebrerà il 2di ogni anno, data che ricorda l’inaugurazione dell’ospedale da campo realizzato dalle Penne Nere a Bergamo per far fronte ai ricoveri da. Previste iniziative per le scuole e la promozione delle attività di volontariato