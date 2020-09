Allerta Meteo, nuovo avviso della Protezione Civile: il maltempo si estende anche al Sud, piogge e temporali su gran parte d’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] (Di martedì 22 settembre 2020) Allerta Meteo – Flussi occidentali in quota continuano a interessare gran parte dell’area mediterranea centro-occidentale, favorendo l’instaurarsi di una fase di spiccata instabilita’ atmosferica che determina una sequenza di impulsi temporaleschi sulle nostre regioni centro-settentrionali e sulla Puglia. Lo comunica il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quelli diffusi nei giorni precedenti. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare – spiega la Protezione Civile – delle criticita’ ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020)– Flussi occidentali in quota continuano a interessaredell’area mediterranea centro-occidentale, favorendo l’instaurarsi di una fase di spiccata instabilita’ atmosferica che determina una sequenza di impulsi temporaleschi sulle nostre regioni centro-settentrionali e sulla Puglia. Lo comunica il Dipartimentoche ha emesso un ulterioredi condizionirologiche avverse che fa seguito edquelli diffusi nei giorni precedenti. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare – spiega la– delle criticita’ ...

