Allerta Meteo Estofex: attenzione a nubifragi e grandine di grandi dimensioni, tornado nel Golfo di Genova e nell'Adriatico (Di martedì 22 settembre 2020) Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a colpire l'Italia anche oggi, martedì 22 settembre, dopo aver provocato piogge torrenziali in Piemonte e sui Castelli Romani ieri. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un'Allerta di livello 1 per parti di Italia, Spagna, Francia sudorientale, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Albania principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni.Livello 1 per Algeria nordorientale e Tunisia settentrionale principalmente per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni. Gli avvisi si intendono formalmente validi fino alle 8 (ora italiana) di domani, ...

