All’Assemblea generale dell’Onu Trump attacca la Cina: “Tenne i confini aperti per infettare il mondo”. La replica di Pechino: “Accuse infondate” (Di martedì 22 settembre 2020) L’atteso discorso del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all’Assemblea generale delle Nazioni Uniti è stato quasi interamente un attacco alla Cina, la diretta “responsabile” del coronavirus. “Nei primi giorni del virus – ha detto Trump nel suo intervento pre-registrato di circa 15 minuti – la Cina bloccò i voli interni, mentre permetteva ai voli di lasciare la Cina e infettare il mondo“. Non è la prima volta che il presidente, dall’inizio della pandemia, accusa Pechino di aver diffuso intenzionalmente il coronavirus, spesso da lui definito “kung-flu”, il virus cinese. Ma stupisce che tali critiche siano state effettuate in occasione dell’evento per il ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 settembre 2020) L’atteso discorso del presidente degli Stati Uniti, Donald, all’Assembleadelle Nazioni Uniti è stato quasi interamente un attacco alla, la diretta “responsabile” del coronavirus. “Nei primi giorni del virus – ha dettonel suo intervento pre-registrato di circa 15 minuti – labloccò i voli interni, mentre permetteva ai voli di lasciare lail mondo“. Non è la prima volta che il presidente, dall’inizio della pandemia, accusadi aver diffuso intenzionalmente il coronavirus, spesso da lui definito “kung-flu”, il virus cinese. Ma stupisce che tali critiche siano state effettuate in occasione dell’evento per il ...

ItalyMFA : ???????? #UNGA L'Italia è da sempre in prima linea nella battaglia per l'abolizione della pena di morte. Da anni prom… - gemin_steven98 : RT @Geopoliticainfo: ????'L'#Onu deve concentrarsi sui reali problemi del mondo': lo ha detto Donald #Trump intervenendo all'Assemblea genera… - gemin_steven98 : RT @Geopoliticainfo: ????Il mondo non deve cadere nella trappola dello scontro di civilizzazioni e dovrebbe dire no all'unilateralismo e al p… - chiara_bangtan7 : RT @purple_borahae_: •I BTS parteciperanno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 23 settembre 2020 Domani alle 15:00????ci sarà una… - italiaserait : All’Assemblea generale dell’Onu Trump attacca la Cina: “Tenne i confini aperti per infettare il mondo”. La replica… -

Ultime Notizie dalla rete : All’Assemblea generale L’agonia del «pianeta vivente»: persi i due terzi delle specie animali. Il Wwf: agire subito, cambiare si può Corriere della Sera