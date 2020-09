Allarme peste suina: in Germania un “muro elettrificato” per fermarla (Di martedì 22 settembre 2020) La barriera di 120 chilometri ha lo scopo di limitare la circolazione dei cinghiali, i primi portatori della febbre suina. Un “muro” elettrificato permanente lungo il confine con la Polonia per contenere la diffusione della peste suina africana (Psa). Così la Germania spera di arginare quella che minaccia di essere una malattia letale, finora riscontrata … L'articolo Allarme peste suina: in Germania un “muro elettrificato” per fermarla è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 settembre 2020) La barriera di 120 chilometri ha lo scopo di limitare la circolazione dei cinghiali, i primi portatori della febbre. Un “muro” elettrificato permanente lungo il confine con la Polonia per contenere la diffusione dellaafricana (Psa). Così laspera di arginare quella che minaccia di essere una malattia letale, finora riscontrata … L'articolo: inun “muro elettrificato” perè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

