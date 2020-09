Adulti nudi di fronte ai bambini. L’agghiacciante trasmissione della tv danese (Video) (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set – Cinque Adulti nudi che mostrano i propri genitali e le proprie imperfezioni fisiche a un pubblico di bambini di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Non succede – stranamente – su Netflix, ma alla tv danese, durante la trasmissione Ultra strip down, in questi giorni al centro di una polemica internazionale dopo la diffusione sui social media di un clip Video dello «spettacolo». Nel filmato, diventato virale su Twitter, sono visibili cinque Adulti, completamente nudi di fronte a un pubblico di bambini, mentre rispondono alle domande dei piccoli su una serie di argomenti riguardanti il proprio aspetto fisico. In ogni puntata gli ospiti Adulti sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set – Cinqueche mostrano i propri genitali e le proprie imperfezioni fisiche a un pubblico didi età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Non succede – stranamente – su Netflix, ma alla tv, durante laUltra strip down, in questi giorni al centro di una polemica internazionale dopo la diffusione sui social media di un clipdello «spettacolo». Nel filmato, diventato virale su Twitter, sono visibili cinque, completamentedia un pubblico di, mentre rispondono alle domande dei piccoli su una serie di argomenti riguardanti il proprio aspetto fisico. In ogni puntata gli ospitisono ...

Ultra Strips Down è un programma che va in onda sul canale danese per bambini DR Ultra che vede degli adulti mostrarsi nudi dinnanzi a ragazzini tra gli 11 e i 13 anni: un modo per “promuovere la body ...

