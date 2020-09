Addio alla donna dei record: chi era la mamma dello Stallone italiano? (Di martedì 22 settembre 2020) La donna dei record, Jackie Stallone, si è spenta alla veneranda età di 98 anni lasciando un grande vuoto nel cuore dei suoi figli. Terribile lutto per il famoso attore Hollywoodiano Sylvester Stallone che dice Addio alla sua cara mamma, Jackie, deceduta alla veneranda età di 98 anni: ecco chi era la donna dei record. Il nome per intero di Jackie era Jacqueline Frances Labofish ed era nata il 29 settembre del 1921 a Washington D.C.. Per quanto riguarda la sua carriera, la madre di Stallone è stata una parrucchiera ed aprì una palestra per sole donne; in seguito, prende parte ad un programma di wrestling e negli anni ’90 ... Leggi su chenews (Di martedì 22 settembre 2020) Ladei, Jackie, si è spentaveneranda età di 98 anni lasciando un grande vuoto nel cuore dei suoi figli. Terribile lutto per il famoso attore Hollywoodiano Sylvesterche dicesua cara, Jackie, decedutaveneranda età di 98 anni: ecco chi era ladei. Il nome per intero di Jackie era Jacqueline Frances Labofish ed era nata il 29 settembre del 1921 a Washington D.C.. Per quanto riguarda la sua carriera, la madre diè stata una parrucchiera ed aprì una palestra per sole donne; in seguito, prende parte ad un programma di wrestling e negli anni ’90 ...

