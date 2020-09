Ad Avellino vince il Partito Democratico, ma il più votato è Livio Petitto (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il Partito Democratico si conferma come forza politica del comune capoluogo. Con 20.151 i voti raccolti per il governatore vincenzo De Luca. I dem consolidano il primato ad Avellino come prima lista con 5.011 voti. Il più votato nel centro città è Livio Petitto con la lista “Davvero-Partito Animalista” con 3.591 preferenze. Il PD fa il pieno di voti con Maurizio Petracca che ottiene 2.804 voti. Scorrendo nel comune capoluogo Carlo Iannace con “De Luca Presidente” strappa 1.546 voti; Pino Rosato con “Fare Democratico-Popolari” ottiene 1.676 e vincenzo Alaia con “Italia Viva” 1.310 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilsi conferma come forza politica del comune capoluogo. Con 20.151 i voti raccolti per il governatorenzo De Luca. I dem consolidano il primato adcome prima lista con 5.011 voti. Il piùnel centro città ècon la lista “Davvero-Animalista” con 3.591 preferenze. Il PD fa il pieno di voti con Maurizio Petracca che ottiene 2.804 voti. Scorrendo nel comune capoluogo Carlo Iannace con “De Luca Presidente” strappa 1.546 voti; Pino Rosato con “Fare-Popolari” ottiene 1.676 enzo Alaia con “Italia Viva” 1.310 ...

Ultime Notizie dalla rete : Avellino vince Avellino: in città vince il Pd, ma il più votato è Petitto Ottopagine Regionali in Campania, De Luca vince ancora

Tutti d’accordo: Vincenzo De Luca vince facile in Campania e si avvia verso la riconferma come presidente della Regione. I primi exit-poll non si discostano di molto l’uno dall’altro e danno De Luca i ...

Seggi aperti fino alle 15, poi al via lo spoglio: Referendum, Regionali e domani le Comunali. Affluenza, i dati per provincia

Seggi nuovamente riaperti in Campania dalle 7 di questa mattina. Si voterà fino alle ore 15. Poi spoglio per il Referndum e a seguire per le Regionali. Da domani mattina alle 9 toccherà alle Comunali.

