Acquaroli riceve anche la telefonata di Berlusconi

(Di martedì 22 settembre 2020) Il leader di Forza Italia, Silvio, ha telefonato al neo eletto governatore delle Marche, Francesco, per congratularsi per il successo elettorale. Lo ha rivelato lo stesso ...

Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra risultato vincente ... la rilevazione si fa notare come 1/3 dei voti ricevuti è extra centrodestra: il 56 per cento, infatti aveva votato per il ...In Liguria sulla provenienza dei voti assegnati a Giovanni Toti, governatore riconfermato per il centrodestra, la rilevazione fa notare come 1/3 dei voti ricevuti è extra centrodestra ... Nelle Marche ...