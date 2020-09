Acilia, studentessa del Liceo Enriques positiva: scatta la quarantena per la classe (Di martedì 22 settembre 2020) E’ risultata positiva al Coronavirus una studentessa della succursale di Acilia del Liceo Scientifico Enriques. A dare la notizia proprio l’istituto che, ha specificato come l’alunna abbia frequentato la scuola solo per un giorno. Non appena ha saputo di essere entrata in contatto con una persona positiva, estranea all’istituto, si è messa in quarantena fiduciaria e ha effettuato il tampone, che ha dato esito positivo. La scuola – spiega nella nota – è stata informata della positività nel tardo pomeriggio di venerdì 18 settembre. La Asl Roma 3 ha immediatamente disposto le seguenti misure: “l’intera classe in isolamento per quattordici giorni, i docenti e il personale ATA ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) E’ risultataal Coronavirus unadella succursale didelScientifico. A dare la notizia proprio l’istituto che, ha specificato come l’alunna abbia frequentato la scuola solo per un giorno. Non appena ha saputo di essere entrata in contatto con una persona, estranea all’istituto, si è messa infiduciaria e ha effettuato il tampone, che ha dato esito positivo. La scuola – spiega nella nota – è stata informata della positività nel tardo pomeriggio di venerdì 18 settembre. La Asl Roma 3 ha immediatamente disposto le seguenti misure: “l’interain isolamento per quattordici giorni, i docenti e il personale ATA ...

