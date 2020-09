Abramovich controllava i cartellini di giocatori di altri club tramite società off-shore

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 settembre 2020) Romanpossedeva anchenon suoi. Il proprietario del Chelseadi calciatori tesserati in, gestendone le quote attraverso una società anonima off-, con sede nelle Isole Vergini Britanniche. Lo svelano alcuni documenti bancari visionati dalla BBC, che raccontano anche di numerose attività di riciclaggio illecito di denaro da parte di alcune grandi banche internazionali. Tra i calciatori coinvolti per esempio l’ala peruviana Andre Carrillo, avversario del Chelsea in Champions League nel 2014 quando giocava con la maglia dello Sporting Lisbona. Un incredibile conflitto di interessi, scrive il Telegraph, che però non comporterebbe un illecito. L’entourage del magnate russo ha infatti ...