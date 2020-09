ABI | domande finanziamento a Fondo Garanzia oltre 82 | 6 miliardi

(Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Prosegue la crescita dei finanziamenti richiesti aldiper le pMI. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’ABI, alla data del 21 settembre, ledelle banche hanno superato gli 82,6di euro, con 1 milione 89 mila. Di questi 892 mila richieste erano per finanziamenti fino alla soglia dei 30 mila euro, per un valore complessivo di 17,6

QdSit : Dl Liquidità, Abi, domande a Fondo Garanzia per 81,59 mld #qds #qdsnotizie - Giovanna_Garre : RT @UfficioStampaBI: #Bankitalia #Visco #Abi Data la struttura della nostra economia, composta prevalentemente da piccole e medie aziende,… - mcocucci : RT @UfficioStampaBI: #Bankitalia #Visco #Abi Data la struttura della nostra economia, composta prevalentemente da piccole e medie aziende,… - ConfindustriaUd : RT @UfficioStampaBI: #Bankitalia #Visco #Abi Le domande delle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi del decreto 'Cura Italia' (quasi 1,3 m… - UfficioStampaBI : #Bankitalia #Visco #Abi Data la struttura della nostra economia, composta prevalentemente da piccole e medie azien… -

Ultime Notizie dalla rete : ABI domande

Teleborsa

Roma, 22 set 10:13 - (Agenzia Nova) - L'Associazione bancaria italiana (Abi) segnala, in una nota, che "prosegue senza sosta la crescita dei finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di garanzia c ...(Teleborsa) - L'ABI segnala che ieri, domenica 20 settembre, hanno superato gli 82 miliardi di euro i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia, per un milione 86 mila domande, di cui ...