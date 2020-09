A sinistra l’unica strada è l’alleanza Pd-M5S. E a Milano passa da Beppe Sala (Di martedì 22 settembre 2020) Senza giri di parole, come nostra abitudine, va detto che la tornata elettorale ha avuto in Nicola Zingaretti il suo vero vincitore, anche grazie ai tanti “no” che hanno impedito a Luigi Di Maio di trasformare la vittoria annunciata in un plebiscito. Il combinato disposto tra la contenuta vittoria nel referendum e le vacche magre nelle regionali fa sì che il M5S debba necessariamente intraprendere la strada della alleanza strutturale con il PD. Una tesi già illustrata da Beppe Grillo, esplicitata da Marco Travaglio ed abbracciata infine anche dallo stesso Di Maio, che già alla vigilia del weekend elettorale spiegava negli studi di Otto e mezzo come riproporre l’alleanza di governo anche nelle grandi città, a partire dal 2021, fosse la via maestra. E peggio per chi – leggasi Vito Crimi, ma anche ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020) Senza giri di parole, come nostra abitudine, va detto che la tornata elettorale ha avuto in Nicola Zingaretti il suo vero vincitore, anche grazie ai tanti “no” che hanno impedito a Luigi Di Maio di trasformare la vittoria annunciata in un plebiscito. Il combinato disposto tra la contenuta vittoria nel referendum e le vacche magre nelle regionali fa sì che il M5S debba necessariamente intraprendere ladella alleanza strutturale con il PD. Una tesi già illustrata daGrillo, esplicitata da Marco Travaglio ed abbracciata infine anche dallo stesso Di Maio, che già alla vigilia del weekend elettorale spiegava negli studi di Otto e mezzo come riproporre l’alleanza di governo anche nelle grandi città, a partire dal 2021, fosse la via maestra. E peggio per chi – leggasi Vito Crimi, ma anche ...

